Семь единиц незарегистрированного оружия изъяли в Туркестанской области

В Туркестанской области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Қауіпсіз үй», направленное на обеспечение безопасности жителей, предупреждение правонарушений и устранение факторов, способствующих преступности.

За 15 дней сотрудники полиции обошли более 16 тысяч жилых домов. В ходе проверок удалось устранить 29 выявленных факторов риска.

Кроме того, полицейские выявили 630 нарушений миграционного законодательства. Установлены 583 иностранца, незаконно находившихся на территории страны. В отношении 303 из них оформлены документы для выдворения из Казахстана по решению суда.

Проверки также проводились среди владельцев гражданского оружия. В результате были выявлены нарушения правил хранения и регистрации, а также изъяты семь незарегистрированных единиц огнестрельного оружия.

Особое внимание уделили безопасности несовершеннолетних. В развлекательных заведениях выявили 261 подростка, находившегося без сопровождения законных представителей.

Параллельно полиция проводит профилактические встречи с населением. За это время состоялось 1316 встреч, в которых приняли участие более 27 тысяч человек.

Жителям также раздали свыше 29 тысяч информационных памяток по профилактике краж, мошенничества и других правонарушений.