Более 70 производителей представили свою продукцию на ярмарке в Шымкенте

В Шымкенте открылась выставка-ярмарка «Шымкент өнімдері», где свою продукцию представили более 70 местных предприятий.

На площадке можно найти продукты питания, одежду, мебель, строительные материалы, сантехнику и медицинское оборудование. Посетители могут приобрести товары напрямую у производителей.

Среди участников — компания MEICO, которая занимается выпуском медицинского оборудования. Предприятие работает четыре года и производит более 50 видов продукции. В их числе — оборудование для обработки эндоскопов.

По словам представителя компании Сардорбека Тахиржанулы, производство такого оборудования в Казахстане пока развито слабо.

«В Казахстане не так много компаний, которые производят медицинское оборудование. Например, оборудование для мойки эндоскопов в нашей стране выпускаем только мы», — отметил он.

Организаторы ярмарки сообщают, что за счёт прямых продаж без посредников продукция реализуется по ценам производителей. Для бизнеса выставка также стала площадкой для поиска партнёров, поставщиков и заключения новых соглашений.

Посетители могут не только покупать товары, но и участвовать в голосовании за понравившуюся продукцию. Для этого необходимо отсканировать QR-код и поставить оценку.

По итогам голосования определят лучших производителей в девяти номинациях. Победителям вручат кубки и ценные подарки.

Выставка проходит в центре «Көрме» и продлится до 23 октября. Посетить её можно ежедневно до 18:00.