Прокуроры Туркестанской области вернули 4,400 га земли охотничьего угодья в госсобственность

Прокуроры Туркестанской области вернули государству земли охотничьего угодья.

По данным надзорного органа, 4 400 гектаров были предоставлены авиакомпании «SCAT». В 2019 году местный акимат вынес постановление о предоставлении земель для ведения охотничьего хозяйства. С авиакомпанией «SCAT» был был заключен договор аренды на 20 лет. Арендаторы должны были своевременно оплачивать земельный налог, но как рассказали прокуроры, компания этого не сделала.

«АО «Авиакомпания SCAT» с момента заключения договора не осуществляло налоговые отчисления в бюджет за пользование земельным участком. На основании акта прокурорского реагирования, издан приказ и приняты меры по возврату угодья в собственность государства путём расторжения договора», — говорит Максат Ералиев, заместитель специализированного природоохранного прокурора прокуратуры Туркестанской области.