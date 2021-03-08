Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали опубликовал фотографии главы государства с прогулки Президента К. Токаева.
В этот прекрасный весенний день Глава государства поздравил всех женщин с праздником 8 марта.
«Каждый год Международный женский день дает нам возможность по-особому выразить самые теплые чувства к прекрасной половине человечества, отметить исключительно важную роль, которую вы, женщины, играете в жизни нашего государства и общества. Ведь неслучайно казахская пословица гласит: «Женщина одной рукой качает колыбель, а другой – весь мир»».
Мудрость, энергия, созидательный труд казахстанских женщин помогают всем нам преодолевать любые сложности и достойно отражать сложнейшие вызовы.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, исполнения всех заветных желаний, — говорится в поздравлении Президента.