В этот прекрасный весенний день Глава государства поздравил всех женщин с праздником 8 марта.

«Каждый год Международный женский день дает нам возможность по-особому выразить самые теплые чувства к прекрасной половине человечества, отметить исключительно важную роль, которую вы, женщины, играете в жизни нашего государства и общества. Ведь неслучайно казахская пословица гласит: «Женщина одной рукой качает колыбель, а другой – весь мир»».