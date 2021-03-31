Следствием установлено, что подозреваемый попросил у подростка смартфон, якобы проверить социальные сети.

В дежурную часть Мактаральского РОП с заявлением об ограблении обратилась местная жительница.

С ее слов, неизвестный обманным путем забрал у ее несовершеннолетнего сына сотовый телефон и, несмотря на сопротивление подростка, сел в такси и скрылся. Сумма нанесенного потерпевшим материального ущерба составила около 100 тысяч тенге. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 191 УК РК “Грабеж”. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в течение двух часов задержали подозреваемого в ограблении. Им оказался местный житель, безработный молодой человек.

Следствием установлено, что подозреваемый попросил у подростка смартфон, якобы проверить социальные сети. Затем войдя в доверие к несовершеннолетнему, он попросил его сходить кое-куда. Когда потерпевший вернулся, то увидел как незнакомец сел в такси. Несмотря на его просьбы вернуть телефон, подозреваемый не остановился и уехал в неизвестном направлении.

Однако, полицейские по “горячим следам” задержали подозреваемого. Изъятый в качестве вещественных доказательств похищенный смартфон вернули законному владельцу. Подозреваемый находится под подпиской. По данному факту проводится досудебное расследование.