В Туркестанской области полицейские задержали мошенника, укравшего телефон у знакомого.

В Жетысайский РОП с заявлением обратился местный житель о том, что к нему в парикмахерскую пришел знакомый, который под предлогом «можно ли позвонить по телефону?», обманным путем похитил у него сотовый телефон. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество». Сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила около 100 тысяч тенге.

На раскрытие преступления ориентировали опытных полицейских районного отдела полиции. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Жетысайского РОП по «горячим следам» задержали подозреваемого по месту жительства. Как выяснилось, мужчина планировал реализовать украденный телефон, а деньги потратить на свои нужды, однако ему это не удалось.

В настоящее время по данному факт проводится досудебное расследование. Изъятый в качестве вещественных доказательств сотовый телефон возвращен законному владельцу. Подозреваемый находится под подпиской. Следствием устанавливается причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть внимательными и принять меры к сохранности своего имущества. Не стоит доверять ценные вещи и сотовые телефоны малознакомым лицам, а также оставлять личное имущество без присмотра. В ночное время телефоны необходимо переводить в беззвучный режим, чтобы не привлекать внимание злоумышленников. В общественных или иных местах массового скопления людей деньги и телефоны следует хранить во внутренних карманах одежды или в закрытой сумке. Если же вы стали жертвой или очевидцем мошенничества или иных преступлений, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.