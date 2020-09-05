Шымкентские полицейские задержали мошенника, который взял у знакомой телефон позвонить и продал его.

Жительница города Шымкент обратилась в Управление полиции Аль-Фарабийского района с заявлением о совершенном в отношении нее факте мошенничества. 28 августа ее знакомый попросил телефон, чтобы позвонить и продал его в торговом центре, расположенном по улице Байтурсынова.

Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 190 УК Республики Казахстан. В ходе оперативных мероприятий стражами порядка был установлен и доставлен в полицию гражданин, совершивший данное правонарушение. В отношении него применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.