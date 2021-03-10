АО «Пассажирские перевозки» сообщает, что официальное мобильное приложение по покупке билетов онлайн «Билеты КТЖ» прошло обновление и доступно для скачивания на устройстве Android через PlayMarket.

Пользователи бета-версии могут актуализировать свое приложение также через PlayMarket.

Через приложение «Билеты КТЖ» вы можете без авторизации планировать свои поездки, используя возможность поиска поездов в нужном направлении и произвести проверку наличия свободных мест.

Кроме того, после авторизации вы можете купить и оплатить билет без комиссии.

В «Личном кабинете» вам предоставляется информация по всем ранее купленным билетам.