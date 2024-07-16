Казахстанцы столкнулись с дефицитом билетов на ж/д перевозки

Казахстанцы столкнулись с дефицитом билетов на железнодорожные перевозки.

Все из за пика туристического сезона и отпусков. Активизировались и перекупщики. Так называемые «помогайки» предлагают купить свободный билет правда втридорога.

Эта видеозапись сделана на алматинском ж/д вокзале. На кадрах перекупщики, которые продают билеты втридорога. В схеме перепродаж были задействованы работники частной кассы и их посредники. Все для того чтобы навариться на тех, кому нужно срочно уехать в другой город.

Как рассказали в АО «Пассажирские перевозки», работу частной кассы приостановили. Начальника вокзала на период проведения расследования отстранили от должности. Сейчас в транспортной прокуратуре проводят расследование. Специалисты связывают нынешний дефицит билетов с сезонностью — летом популярность ЖД перевозок резко возрастает. Вагонов не хватает. При этом перекупщики орудуют только в сезон.

«Национальный перевозчик ведет большую работу по выявлений актов незаконной продажи билетов на постоянной основе есть мобильная группа которая проверяет пассажирские поезда. И кассиров которые работают на ЖД вокзалах, там установлены видеокамеры и мы эту работу активно ведем», — говорит Нариман Дюсекеев, пресс-секретарь АО «Пассажирские перевозки».

Перепродажа билетов незаконна, говорят юристы. За это правонарушение следует крупный штраф.

«Ответственность предусмотрена для физических лиц 100 МРП, если повтор в течение года там до 500 МРП и если это юридическое лицо 250 МРП», — говорит Евгений Яворский, адвокат.

В АО пассажирские перевозки говорят, если вы столкнулись с дефицитом билетов, на официальном сайте за 7 дней до отправления можно записаться в лист ожидания. Если кто-то откажется от билета людям из листа ожидания отправят уведомление. Если же вы столкнулось с перекупщиками можно обратиться в транспортную полицию или АО пассажирские перевозки.