Вне клинических испытаний казахстанской вакциной QazCovid-in привились Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, Президент Ассоциации организаций медицинского образования и науки «Казахстанский медицинский совет» Талгат Нургожин.
В марте 2020 года в Казахстане зарегистрирован первый заболевший коронавирусом.
23 марта у заболевших взяты патологические материалы. Из материала был выделен вирус, идентифицированный как COVID-19, изучены его биологические свойства. Казахстанскими учёными началась разработка вакцины сразу же.
9 мая учёные разработали вакцину QazCovid-in. Вакцина была изготовлена по безопасной технологии из убитого вируса с добавлением иммуностимулятора.
15 мая ВОЗ зарегистрировала ее в качестве кандидатной вакцины. Начались доклинические исследования вакцины на лабораторных животных.
В июне Национальный центр экспертизы лекарственных средств МЗ РК признал положительным результаты исследований.
В июле разработчики привились собственной вакциной QazCovid-in.
17 сентября начались клинические исследования I фазы на 44 волонтёрах. Вакцина показала высокую безопасность. Самочувствие волонтёров было отличным.
17 октября началась II фаза клинических исследований, в ней приняло участие 200 волонтёров. По итогам вакцина показала высокую иммуногенность и эффективность.
19 декабря Минздрав дал разрешение на III фазу клинических испытаний. 3000 человек стали волонтёрами и привились вакциной QazCovid-in.
Состояние добровольцев удовлетворительное, жалоб не имеют. В крови добровольцев уже появились необходимые защитные антитела.