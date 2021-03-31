Вне клинических испытаний казахстанской вакциной QazCovid-in привились Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, Президент Ассоциации организаций медицинского образования и науки «Казахстанский медицинский совет» Талгат Нургожин.

В марте 2020 года в Казахстане зарегистрирован первый заболевший коронавирусом.

23 марта у заболевших взяты патологические материалы. Из материала был выделен вирус, идентифицированный как COVID-19, изучены его биологические свойства. Казахстанскими учёными началась разработка вакцины сразу же.

9 мая учёные разработали вакцину QazCovid-in. Вакцина была изготовлена по безопасной технологии из убитого вируса с добавлением иммуностимулятора.

15 мая ВОЗ зарегистрировала ее в качестве кандидатной вакцины. Начались доклинические исследования вакцины на лабораторных животных.

В июне Национальный центр экспертизы лекарственных средств МЗ РК признал положительным результаты исследований.

В июле разработчики привились собственной вакциной QazCovid-in.

17 сентября начались клинические исследования I фазы на 44 волонтёрах. Вакцина показала высокую безопасность. Самочувствие волонтёров было отличным.

17 октября началась II фаза клинических исследований, в ней приняло участие 200 волонтёров. По итогам вакцина показала высокую иммуногенность и эффективность.

19 декабря Минздрав дал разрешение на III фазу клинических испытаний. 3000 человек стали волонтёрами и привились вакциной QazCovid-in.

Состояние добровольцев удовлетворительное, жалоб не имеют. В крови добровольцев уже появились необходимые защитные антитела.