Город горняков — Кентау — сегодня начинает новую жизнь. Но остается еще ряд нерешенных проблем.

Съемочная группа ТК «Отырар» побывала в Кентау, чтобы узнать, а какие перемены грядут в городе.

Модернизация домов в Кентау

Одна из проблемных тем для многих горожан — это модернизация домов. Жильцы одной из многоэтажек по улице Кунаева, рассказывают, что в 2020 году им предложили сделать ремонт, обещали уложиться в три месяца, на дворе уже 2021, но ничего не изменилось. Ответ для жителей один — нет денег!

«Сроки ремонта 90 дней, начали 15 июня 2020 года, а ушли в конце ноября, сказали денег нет. Делали нам тут ремонт, а потом и вовсе пропали, и все нам оставили. Везде торчат провода, обещали дверь поменять, а не сделали. И как быть? А еще девочкам, которые тут работали говорят, не заплатили. А еще бордюры как они делали, не шкурили ничего, просто щеткой прошлись и все. Как говорится, красивое яблоко, а внутри гнилое», — рассказывает жительница дома.

В акимате уверяют, что все работы завершат, только когда пока неизвестно. Но при этом пояснили, что людям за ремонт дома нужно будет платить до 15 лет, сумма оплаты зависит от квадратуры жилплощади. При этом, если будут жалобы, тогда подрядная компания будет устранять все недочеты за свой счет.

Образование в Кентау



С образованием в Кентау, по словам местных властей, проблем нет. Провели капитальный ремонт школ. Всего в городе 63 школы, 28 детских садов. В 36 школах уличные туалеты перенесены в здания. Сейчас решается проблема с аварийными школами.

Есть в Кентау по улице Гагарина 28 школа №3. Капитальный ремонт в этой школе не делали давно, построили здание еще в 1953 году. Директор школы рассказывает, что местные власти обещали сделать ремонт. Ее директор Умбет Баимбетов уверяет, что готов следить за ремонтом лично.

«Я буду сам все контролировать, буду просить и требовать вышестоящие инстанции, чтобы тоже контролировали, чтобы качественно все сделали. Это же на моей совести, на моей ответственности. Отсюда сколько учеников выходит, сколько кадров. Банкиры, преподаватели, врачи и профессора отсюда выходят. Буду просить, чтобы качественно делали этот ремонт, а не тяп-ляп», — говорит директор школы Умбет Баимбетов.

Благоустройство в Кентау

В городе несколько парков, появились скверы для отдыха. Сами жители оценивают работу своего акима положительно. Мол, парень молодой, амбициозный. Получается не все, но старается. Мы опросили несколько жителей городка, ответы самые разные.

— Для меня аким -молодец, старается! Нам бы с мусором проблемы решить и город в чистоте содержать.

— Я не вижу его работу, одни слова. Может что-то и делает, но не знаю.

— Вы посмотрите какой ремонт нам делают в домах, снаружи красиво, а внутри?

— Что могут делать, они делают, надо это признать. Каким был Кентау раньше, каким он стал сейчас? Разницу улавливаете?

Кентау на самом деле очень уютный город. С момента образования Туркестанской области численность населения увеличилась в разы. В Кентау едут учиться, работать и создают семьи. Только вот пожелание у всех одно: улучшить условия для горожан.

Шуддин Саидов