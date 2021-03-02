В январе 2021 года самой популярной социальной сетью в мире, по данным Statcounter Global Stats, стала сеть Facebook, чья доля составила 69,8%, сообщает ranking.kz.

Следом идут Pinterest (11,9%), Twitter (9,5%), YouTube (4,9%) и Instagram (2,6%).

В Казахстане в лидерах оказалась сеть Pinterest: 32,7%. В ТОП-5 популярных соцсетей также вошли YouTube (20,4%), «ВКонтакте» (14,9%), Facebook (13,5%) и Twitter (11,3%).

С «настольных» устройств — ПК, ноутбуков или моноблоков — пользователи в Казахстане чаще всего посещают Pinterest, YouTube и «ВКонтакте».

C планшетов заходят преимущественно на Pinterest, Facebook и YouTube, и эта же тройка пользуется наибольшим спросом у владельцев смартфонов, однако YouTube в этой группе выходит на второе место по популярности, обгоняя соцсеть Марка Цукерберга.

По данным магазина приложений Play Market, пользователи Pinterest по всему миру оценили приложение на 4,6 звезды из 5. Следом идут YouTube и Twitter — 4,2 звезды из 5. Facebook оценили на 4,1 звезды, «ВКонтакте» — на 3,4.

Доступ к социальном сетям невозможен без услуг связи. В январе 2021 года в стране услуги связи подорожали на 1,7% к январю прошлого года. В том числе абонентская плата за доступ к сети Интернет выросла на 2,1%, услуги кабельного телевидения — на 2,4%, услуги сотовой связи — на 1,5%. Абонентская плата за стационарный телефон осталось неизменной.