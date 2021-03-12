Группа из 40 медицинских работников из города Шымкента и Туркестанской области, в которую входят врачи, психологи и социальные работники, прошла двухдневный онлайн-тренинг на казахском языке, снабдивший их практическими знаниями и опытом оказания медицинской помощи пострадавшим от гендерного насилия.

Медицинская и консультационная поддержка для людей, переживших гендерное насилие (ГН), на основе первого в истории Казахстана Клинического протокола по реагированию системы здравоохранения на случаи гендерного насилия.

Президент Республики Казахстан и представители соответствующих министерств признали рост гендерного насилия и важность принятия мер по его предотвращению и реагированию на него. Это отражено в многочисленных национальных стратегиях, таких, как Концепция гендерной и семейной политики на период до 2030 года; 100 конкретных шагов; концепция вхождения Казахстана в число 30 наиболее развитых стран и другие.

В апреле 2020 года Казахстан утвердил и принял первый в отечественной практике Клинический протокол оказания медицинской помощи при гендерном насилии, разработанный Министерством здравоохранения Республики Казахстан при поддержке ЮНФПА. Чтобы помочь внедрить этот протокол на практике, Министерство здравоохранения и ЮНФПА при поддержке Посольства Великобритании в Нур-Султане разработали онлайн-курс на казахском и русском языках для работников первичной медико-санитарной помощи, которые очень часто являются “первой точкой контакта” для людей, переживших гендерное насилие.

Каждая третья женщина в мире подвергается физическому или сексуальному насилию, в основном со стороны интимного партнера. В Казахстане 17% женщин в возрасте 18-75 лет, у которых был или в настоящее время есть партнер, сообщили, что они подвергались физическому или сексуальному насилию, или обеим формам насилия, несколько раз в своей жизни. Совместная деятельность медицинских и социальных работников и полиции играет ключевую роль в предотвращении насилия и реагировании на него.

Сотрудники, работающие в отделениях неотложной помощи, как правило, первыми обследуют женщин, пострадавших в результате изнасилования или домашнего насилия. Медицинские работники, посещающие такие учреждения, как тюрьмы, психиатрические больницы и дома престарелых, могут быть единственным источником внешней помощи для жертв жестокого обращения.

«Насилие в отношении женщин и девочек является нарушением прав человека, и непосредственные и долгосрочные физические, сексуальные и психические последствия для женщин и девочек могут быть разрушительными, включая смерть. Насилие негативно сказывается на общем благополучии женщин и мешает им полноценно участвовать в жизни общества. Это влияет на их семьи, их сообщество и страну в целом. Насилие сопряжено с огромными издержками — от большей нагрузки на здравоохранение до судебных издержек и потерь производительности.

Медицинские работники очень часто первыми вступают в контакт с жертвами насилия, поэтому этот онлайн-тренинг является еще одним шагом на пути к тому, чтобы меры здравоохранения по борьбе с гендерным насилием могли основываться на правах человека и приносить пользу всем людям, пережившим гендерное насилие», — отметила Представитель ЮНФПА в Казахстане и Страновой директор в Кыргызстане и Туркменистане Джулия Валезе.

40 участников для первой группы были отобраны из учреждений здравоохранения г. Шымкента и Туркестанской области, поскольку именно в этих регионах ЮНФПА проводил и пилотировал проекты по межведомственному реагированию на гендерное насилие.

«В целом Министерство здравоохранения Республики Казахстан поддерживает проведение онлайн-тренингов по вопросам реагирования на гендерное насилие как актуальную проблему на сегодняшний день. Насилие в отношении женщин и детей рассматривается как частное дело и остается безнаказанным. Поэтому предотвращение насилия является обязательным. Именно обучающие тренинги содействуют решению вопросов межличностных отношений, отработки умений и навыков, направленных на профилактику насилия», — сказала Главный экперт департамента организации медицинской службы Министерства здравоохранения РК Рабига Милибаева.

“Борьба с гендерным насилием — одна из приоритетных задач программы Правительства Великобритании «Женщины, мир и безопасность на 2018–2022 годы». Она также является ключевым элементом Целей устойчивого развития ООН. К сожалению, пандемия COVID-19 усугубила существовавшее ранее гендерное неравенство и увеличила число случаев домашнего насилия во всем мире, в том числе в Казахстане, как это было недавно подтверждено Оперативной гендерной оценкой, проведенной Структурой «ООН-женщины» и ЮНФПА. Система здравоохранения Казахстана является ключевым пунктом, через который можно выявлять и поддерживать людей, перенесших гендерное насилие. Я горжусь тем, что Великобритания поддерживает реализуемый ЮНФПА проект, который поможет реагировать на случаи гендерного насилия в Казахстане.

Обучение, проводимое в рамках проекта для медицинских работников, лучше подготовит их к оказанию эффективных услуг для людей, перенесших гендерное насилие», — сказал Майк Гиффорд, Посол Великобритании в Казахстане.