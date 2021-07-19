В Шымкенте в рамках профилактики COVID-19 в соответствии с поручением Министерства труда и социальной защиты населения с 15 июля семьям, получающим адресную социальную помощь, начали раздавать бесплатные аптечки.

На сегодняшний день 2 173 семей, получателей адресной социальной помощи, получили аптечки. Всего в городе более 30 тысяч семей, получающих адресную социальную помощь.

В аптечку входят термометр, 100 штук медицинских масок, антисептик для рук, лекарственные средства ибупрофен и парацетамол. Состав комплектов определен на основании Министерства здравоохранения РК.

Всего во всех городах страны планируется раздать 145 тысяч бесплатных аптечек.

Комплекты выдаются в сети магазинов торгового дома «Gramad» города Шымкент. Адреса, по которым выдаются аптечки:

✅ Енбекшинский район, Жибек жолы 58, остановка «Кабиско», «Gramad Hypermarket»;

✅ Абайский район, Темирлановское шоссе 129, автовокзал «Бекжан»;

✅ Каратауский район, мкр. Кайтпас 1 улица Кошерова 10, рядом с магазином «Береке» и мкр. Нурсат, улица Аргынбекова 124, Шахан-2, «Gramad supermarket»;

✅ Аль-Фарабийский район, улица Жангельдина 3, остановка «Айгуль», «Gramad».