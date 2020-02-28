В Шымкенте около 40 малообеспеченных семей получили продукты и одежду бесплатно.

Это мероприятие, приуроченное ко Дню благодарности организовали представители филиала партии «Нур Отан» и Всемирного благотворительного фонда мусульман, Управления занятости и социальной защиты г. Шымкент, районные акимата и спонсоры.

Организаторы поздравили жителей с наступающим Днем Благодарения и сделали подарки из специально созданного на праздник набора продуктов питания. Организаторы предусмотрели оплату проезда некоторых семей для доставки товаров повседневного пользования на дом. А представители Управления ознакомили их с государственными программами, направленными на поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

По словам руководителя Управления занятости и социальных программ г. Шымкент Галымжана Балтаева, нуждающиеся члены семьи не только получают разовую помощь, но и привлекаются к работе в рамках государственных программ. Глава Управления отметил, что такая однократная помощь будет распределяться нуждающимся семьям равномерно и систематически.

В этой связи, ни одна из малоимущих семей не должна оставаться в стороне от такой помощи. Организаторы, которые стали инициаторами благотворительных мероприятий планируют обеспечить продовольствием еще несколько семей в преддверии весеннего праздника Наурыз. Работа в этом направлении будет продолжена до конца года.