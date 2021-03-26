27 марта более 150 объектов будут отключены от электроэнергии в Нур-Султане в рамках самой массовой акции на планете «Час земли».

В это время многие объекты столицы отключат внешнюю декоративную подсветку.

Основная цель акции — привлечь внимание людей на ответственное и бережное отношение к ресурсам планеты. Ежегодно миллионы людей из 180 стран выключают свет и электроприборы на 1 час.

Тысячи архитектурных памятников мира гасят свою подсветку, такие как Эйфелева башня, Биг-Бен, Колизей.

В Казахстане акция «Час земли» набирает обороты популярности. Если ранее данную кампанию поддерживали только крупные города, то уже второй год подряд к акции присоединяются все регионы страны.

Организаторами акции явились: Министерство экологии, геологии и природных ресурсов, Ассоциация экологических организаций Казахстана, НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов», ОЮЛ «Коалиция за «зеленую» экономику и развитие G-Global», Акционерное общество «Национальная компания «QazExpoCongress», Общественный Фонд «Eco Fund Tabigat», а также областные, городские и районные акиматы.

В 20:30 по местному времени, в Нур-Султане будет отключена внешняя декоративная подсветка следующих объектов: Астана-Арена, Ледовый Дворец Алау, Барыс Арена, Казмедиа Центр, Монумент Мангилик Ел (триумфальная арка), Музей энергии будущего NUR ALEM, Театр оперы и балета Астана Опера, Мосты М2 по ул. Сарайшык,М3 по ул. Сыганак, Монумент Астана-Байтерек, БЦ Talan Towers, Здание АО «КТЖ», Сфера Нур-Алем, ТРЦ Хан Шатыр, ЦСО «Ailand», ТРЦ Mega Silk Way, ТРЦ «Сары арка», Назарбаев Университет, СК «Жекпе-Жек», Резиденция Президента «Ак Орда», Мечеть Хазрет Султан, Национальный Музей РК, Дворец творчества Шабыт, Дворец независимости, Дворец Мира и Согласия, Монумент Казах Ели, Дворец Школьников, Здание МВД, а также более 150 объектов жилых комплексов.