Ежегодно в мире проходит экологическая акция «Час Земли». В ней принимают участие десятки стран. Шымкентцы не остаются в стороне и в эти выходные большая часть населения вновь нажмет на выключатель, чтобы на некоторое время выключить свет.

28 марта Казахстан вновь присоединится к глобальной экологической акции «Час Земли». Ровно в 20:30 по местному времени по всей стране — в домах, офисах и на улицах — на один час погаснет свет.

Акция призвана напомнить о бережном отношении к природе и проблемах изменения климата. Казахстанцы традиционно поддерживают инициативу, выключая освещение и тем самым символически выражая заботу об окружающей среде.

Для нашего государства это уже не просто эко-акция, а добрая традиция.

В этом году страна поддержит «Час Земли» уже в 17-й раз.

Впервые массовое добровольное отключение света произошло в 2009 году — тогда инициативу подхватили волонтёры и экологические сообщества.

«Час Земли» проводится более чем в 190 странах мира. Во время мероприятия гаснет подсветка известных архитектурных объектов, привлекая внимание к проблемам экологии.

Стоит понимать, что экономия электричества — не главная цель. Акция носит символический характер и призывает людей объединиться в борьбе за сохранение планеты.