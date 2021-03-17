Молодой врач смогла заручиться доверием пациентов всего за три года работы.

После окончания резидентуры по специальности «онкология» в Национальном исследовательском институте онкологии и радиологии, 26-летний специалист смогла войти в Международное американское общества онкологов.

-Я считаю что каждая женщина имеет право на жизнь, даже если передней стоит тяжелый недуг. Врачи помогают улучшить качества жизни и продлить длительность жизни. Я считаю что в моей профессии самое главное понимать пациента и в психологическом порядке и так же профессионально знать недуги, рассказывает Арайлым АККАСОВА, онкогинеколог.

Диагноз — злокачественная опухоль на ранней стадии для Таджбуби Аликуловой прозвучал как приговор. Сегодня женщина не устаёт благодарить Арайлым Сериккалиевну, благодаря ее правильно назначенному лечению, рак удалось победить.

-Я два года прохожу лечение. Лечусь в этой больнице два года. Я сделала операцию. Хочу поблагодарить всех врачей. Особенную благодарность выражаю Арайлым Аккасовой. Она настоящий специалист своего дела. Она помогает многим людям. Я желаю ей больших успехов, — говорит Таджбуби АЛИКУЛОВА, пациентка.

Профессионализм врача-онколога-гинеколога отмечают не только пациенты, но и коллеги.

-Арайлым Сериккалиевну я знаю уже более девяти лет. Работаю я с ней в одной сфере более двух лет. Уже третий год мы вместе коллеги. Арайлым Сериккалиевна является высококвалифицированным специалистом, который просто обожает свою работу, свою деятельность. У неё очень глубокие знания. Она очень доброжелательна к своим пациентам. Всегда старается выложиться на все сто процентов, делится Айсулу ЕСТАЕВА, онкогинеколог.

Ежегодно в Казахстане регистрируется свыше 30-ти тысяч онкобольных. В Шымкенте эта цифра тоже вызывает опасение: больше пятисот пациентов в год. По словам специалиста, главная задача врача-вовремя выявить недуг.

— Самая главная задача онкогинекологов выявить рак на ранней стадии и вообще предотвращать. Одно из таких заболевании рак шейки матки. Так как она передаётся вирусом человеку 16,18 го типа. Я бы советовала всем женщинам в своё время проходить скрининг. Это все проводиться бесплатно. На этой стадии можно определить имеется ли пред раковое изменения или не имеется, считает Арайлым АККАСОВА-онкогинеколог.

По словам Арайлым Аккасовой, существует два типа профилактики рака: здоровый образ жизни и скрининг-обследование. Оно проводится в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи, что позволяет повысить эффективность лечения и предупредить развитие осложнений.

Сара Сахынбек