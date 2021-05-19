Он помог излечить рак тысячам больным.

Константин Югай — квалифицированный онкогинеколог южного региона. Профессионал своего дела, который работает в сфере здравоохранения уже двадцать лет, проводит операции и лечение женщин с онкологическими заболеваниями.

Врач проводит онкогинекологическую операцию более 200 женщинам в год. Квалифицированный специалист часто оперирует женщин, находящихся в тяжелом состоянии. На сегодняшний день он заведующий отделением онкорадиологии онкологического центра города.

Организация неотложной медицинской помощи женщинам, поступившим в центр со злокачественными и доброкачественными новообразованиями матки, входит в повседневную задачу Югая.

К. Югай, известный среди населения, внедряющий новые технологии в методику лечения тяжелых больных, до настоящего времени неоднократно награждался государственными наградами.