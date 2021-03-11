«Конечно, будем учитывать эпидемиологическую ситуацию, но в целом эта идея вполне жизнеспособна, — написал он.

— Если каждый год проводить Наурыз в Шымкенте так масштабно и интересно, с богатой программой, то через годы к нам будут ехать не только из других городов страны, но и со всего мира. Ведь так начинались Октоберфест в Баварии, карнавал в Рио. Наурыз «приватизировал» Шымкент! Это уже давно фишка города», — написал первый заместитель акима Шымкента.