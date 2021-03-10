9 марта 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 27 международных авиарейсов из ОАЭ, Египта, Мальдивской Республики, Турции, Южной Кореи, Испании, Германии, Украины, Российской Федерации, Грузии, Узбекистана и Кыргызстана.

Из 3 279 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 3 005 человек, без справок прибыло 274 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт Алматы – 13 рейсов, 2 126 пассажиров, со справками – 1 862, без справок — 264;

в аэропорт Нур-Султана – 7 рейсов, 583 пассажира, со справками — 573, без справок — 10;

в аэропорт Актау – 3 рейса, 286 пассажиров, все со справками;

в аэропорт Шымкента – 3 рейса, прибыло 282 пассажира, все со справками.

в аэропорт Усть-Каменогорска – 1 рейс, прибыло 2 пассажира, оба со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа, из числа 101 граждан РК, прилетевших без справок, у одного пассажира, прибывшего рейсом Минск – Нур-Султан, выявлена коронавирусная инфекция.