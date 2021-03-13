Телеграмм-канал Otyrar.kz провел опрос среди своих подписчиков. Вопрос прозвучал так: Уехали бы из Шымкента?

Варианты ответов были следующие:

Никогда — 42% Да — 33% Лучше там где нас нет — 25%

В итоге 42% горожан решили, что из Шымкента никуда не уедут, 33% изъявили желание уехать, без уточнения куда!?. А 25 процентов посчитали, что лучше там, где «шымкентцев» нет.

При этом подписчики оставили свои комментарии по этому поводу: одни считают, что лучше Шымкента города в мире нет, другие считают, что родину покидать — это предательство.

Шуддин Саидов