Атмосферные фронтальные разделы, связанные с Южным и Атлантическими циклонами сохранят неустойчивый характер погоды практически на всей территории РК.

Пройдут осадки, на западе, юге, юго-востоке и востоке страны – сильные (дождь, снег). Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе, центре и востоке с низовой метелью, на юго-западе, юге и юго-востоке Казахстана ожидается гроза

В Костанайской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях порывы 23-28 м/с. В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, ночью усиление ветра 15-20 м/с. В Атырауской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, в Жамбылской, Кызылординской областях – туман. В Алматинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед.

В Шымкенте сегодня ожидается +20..+16 °C, ливневый дождь, умеренный ветер. Завтра: +13..+19 °C, преимущественно без осадков, легкий ветер.