По-прежнему атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды на большей части РК.

Пройдут осадки (дождь, снег), на юге и юго-востоке дождь, местами сильный. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере, северо-западе, востоке и в центре с низовой метелью.

В Туркестанской области местами ожидаются гроза, ветер 15-20, порывы 23 м/с.

В Костанайской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, ночью и утром усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, низовая метель, днем ветер 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области – местами гололед.

В Алматинской, Жамбылской областях местами ожидаются гроза, туман, ветер 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, ночью низовая метель.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, утром и днем ветер 15-20 м/с.

В Мангистауской области днем местами усилится ветер 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед. В Атырауской области местами ожидается гололед.