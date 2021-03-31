С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды.

Местами пройдут осадки, на юго-востоке сильные (дождь, снег). Лишь западные и северные части республики будут находиться в поле повышенного давления, с чем ожидается погода без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, днем на юго-востоке гроза.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, днем местами усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с. В Северо-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской областях ожидаются местами туман, днем усиление ветра 15-20 м/с, в Карагандинской области гололед. В Акмолинской, Алматинской, Костанайской Атырауской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, ночью и утром Актюбинской областях местами ожидается туман, в Восточно-Казахстанской области гололед, в Туркестанской области усиление ветра 15-20 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается +13..+6 °C, умеренный ветер. Завтра: +2..+5 °C, дождь со снегом, слабый ветер.