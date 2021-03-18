По результатам ПЦР-анализа, из 211 граждан РК, прилетевших без справок, у пяти пассажиров выявлена коронавирусная инфекция.

Из них, два пассажира прибыли рейсом Дубай – Алматы, один пассажир прибыл рейсом Сеул – Алматы, одни пассажир рейсом Анталия – Алматы, еще один пассажир – рейсом Рас-эль-Хайма – Актау.

17 марта 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 28 международных авиарейсов из Германии, Республики Корея, ОАЭ, Египта, Турции, Российской Федерации, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана.

Из 3 372 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 2 985 человек, без справок прибыли 387 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт Алматы – 14 рейсов, 1 736 пассажиров, со справками – 1 544, без справок — 192;

в аэропорт Нур-Султана – 5 рейсов, 460 пассажиров, со справками — 299, без справок — 161;

в аэропорт Шымкента – 4 рейса, прибыли 616 пассажиров, все со справками;

в аэропорт Актау – 3 рейса, 434 пассажира, со справками — 400, без справок — 34;

в аэропорт Атырау – 1 рейс, прибыли 120 пассажиров, все со справками;

в аэропорт Тараза – 1 рейс, прибыли 6 пассажира, все со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.