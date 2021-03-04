Расширены критерии поиска работодателя или работника, добавлена информация по переселению в рамках Госпрограммы «Еңбек», а также улучшены ранее доступные сервисы.

С начала года, воспользовавшись сервисами, доступными на ЭБТ (Электронная биржа труда), более 15 тыс. человек получили статус лица, ищущего работу, 13 тыс. зарегистрировались в качестве безработного, более 4 тыс. человек приступили к работе на рабочих местах, субсидируемых государством. Также более 1,4 тыс. безработных проактивно направили заявки и получили социальную выплату по потере работы из Государственного фонда социального страхования.

Оказанные услуги в реальном времени может посмотреть любой пользователь ЭБТ на главной странице портала.

Также, после запуска обновленной версии ЭБТ, появился новый расширенный поиск, который позволяет пользователю найти вакансии и резюме по большому диапазону характеристик: по региону трудоустройства, уровню образования, графику работы и т.д.

На ЭБТ внедрены обновленные справочник профессий и банк навыков. Теперь работодатель может подобрать сотрудников не только по требуемой профессии, но и по наличию у кандидатов необходимых профессиональных навыков.

На портале доступен онлайн-сервис по оказанию населению государственных услуг: через ЭБТ можно зарегистрироваться как лицо, ищущее работу, как безработный, отправить заявку на социальную выплату по потере работы и выбрать вакансии на рабочие места, субсидируемые государством – молодежную практику, социальные рабочие места, общественные работы.

Впервые на Электронной бирже труда начал работу сервис по предоставлению информации по добровольному переселению участников Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек».

Пользователи могут ознакомиться с регионами переселения, мерами государственной поддержки, условиями проживания в выбранных населенных пунктах, и имеющимися там актуальными вакансиями.

В течение года на ЭБТ планируется внедрение новых сервисов и дополнительных возможностей.