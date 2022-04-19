Шымкентцы могут встать на биржу труда онлайн

В филиале госкорпорации «Правительство для граждан» по Шымкенту рассказали, как можно зарегистрироваться онлайн на бирже труда в качестве безработного.

Если вы остались без работы и ищете новую – вам может помочь биржа труда. Нужно только подать заявление в Центр занятости – и это можно сделать онлайн в несколько простых шагов:

— Авторизуйтесь на портале eGov;

-Выберите услугу «Регистрация лиц, ищущих работу» в разделе «Трудоустройство и занятость»;

— Закажите услугу онлайн и заполните все сведения о себе;

— Далее заполните данные о своем опыте и навыках;

— Подпишите услугу с помощью ЭЦП.

Срок оказание услуги — 1 рабочий день. Статус обработки заявки вы можете отслеживать в личном кабинете на портале eGov. Информация о поиске работы также будет размещена на Электронной бирже труда — enbek.kz.