Большинство пожаров произошло в частных домах и автомобилях.

В частности, 13 зарегистрированных пожаров произошли в жилых домах, 13 — в автомобилях, 3 случая — при использовании газовых баллонов.

Об этом в ходе брифинга сообщил временно исполняющий обязанности руководителя городского департамента по чрезвычайным ситуациям Аманбек Бейсембаев.

Основной причиной пожаров в частных жилых домах являются отопительные приборы, в автомобилях — короткое замыкание электропроводки в двигательном отсеке и неисправность газовых приборов.

— В целях профилактики пожарной безопасности мы проводим обход индивидуальных жилых домов и разъяснительную работу среди населения. По инициативе акима города в соответствии с программой цифровизации города Шымкент, в Аль-Фарабийском районе в дома 10 социально уязвимых семей установили современный прибор «FireProtect Plus», которая определяет запах газа и дым,- сказал А.Бейсембаев.

О паводковой ситуации в городе Шымкент доложил заместитель руководителя департамента по чрезвычайным ситуациям, полковник Ж.Каримбаев. По его словам, в настоящее время уровень воды в водоемах на территории города стабильное. С помощью специальных устройств ведется ежедневный мониторинг водоемов.

Для поддержания нормального уровня грунтовых вод города (Казбакалейторг, Старый город, городская больница №2, парк Кен баба) функционируют 33 автоматизированные скважины вертикального дренажа.