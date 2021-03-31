30 марта 2021 года сотрудниками Управления криминальной полиции Департамента полиции города Шымкент в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность девушки и ее похитителей.

Все они доставлены с территории Туркестанской области в Управление полиции Енбекшинского района города Шымкент. В ходе проверки установлено, что мужчина с целью женитьбы вместе с двумя друзьями украл девушку. Все похитители являются жителями Туркестанской области, сообщает Департамент полиции города Шымкент.

«В ту ночь в 18-ом микрорайоне малознакомый мне мужчина в целях женитьбы вместе со своими друзьями насильно посадил меня в машину и отвез к себе домой. Все это время я была у него дома. Насильственных действий в отношении меня не совершалось.Сейчас у меня все хорошо», — пояснила гражданка.

Напомним, что 29 марта в социальной сети распространилась видеозапись о том, как во дворе одной из многоэтажек города неизвестные лица насильно посадили гражданку в автомобиль и увезли.

В тот же день по данному факту начато досудебное расследование по п. 1 ч. 2 ст. 126 УК РК (Незаконное лишение свободы). Данный пункт этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Все участники, причастные к похищению подписали подписку о невыезде. Машина водворена на штрафстоянку.