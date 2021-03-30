Об этом сообщил начальник следственного управления департамента полиции Шымкента Даулеткельды Абдраманов.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 126 части 2 пункта 1 УК РК (Незаконное лишение свободы). Ведется досудебное расследование. Личности подозреваемых установлены. Все обстоятельства происшествия выясняют полицейские.

По предварительной версии, похищение было совершено с целью женитьбы.