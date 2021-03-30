Об этом сообщил начальник следственного управления департамента полиции Шымкента Даулеткельды Абдраманов.
Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 126 части 2 пункта 1 УК РК (Незаконное лишение свободы). Ведется досудебное расследование. Личности подозреваемых установлены. Все обстоятельства происшествия выясняют полицейские.
По предварительной версии, похищение было совершено с целью женитьбы.
Напомним, ночью 29 марта жители дома №62 18 мкр услышали во дворе дома истошные крики девушки, она звала на помощь и просила оставить ее в покое. Жители успели снять происходящее на телефон.