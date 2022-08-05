Шокирующая история похищения 24-летней жительницы Шымкента

Страшное преступление похищенной и изнасилованной девушки из Шымкента взбудоражило казахстанцев. Шокирующую историю рассказала мать пострадавшей — Мадина (имя изменено).

Её 24-летняя дочь должна была вернутся домой вечером, но родители её так и не дождались. На звонки она не отвечала. Через несколько дней на связь вышел неизвестный и заявил, что девушка с ним и теперь она его невеста. Не поверив его словам, родители поехали за дочерью. Оказалось, что 40-летний мужчина увез девушку в аул Байдибекского района, морил голодом и насиловал.

Мадина, мать пострадавшей: «Оказывается, этот мужчина следил за моей дочерью и за нашей семьей. Он украл ее, обманным путем посадил ее в машину и увез в аул. Моя дочь пыталась убежать, но, все безуспешно. Во время кражи, рядом с этим мужчиной находились его одноклассники, они и не дали ей сбежать. Моя дочь пыталась попросить помощи у незнакомых людей рядом, но никто не помог ей.

После того, как он увез ее в аул, мужчина стал угрожать ей, мол если ты убежишь я убью твоих родных и отобрал ее телефон. Сначала мужчина не трогал мою дочь, а потом через день позвал муллу, он отказывался совершать никах, из-за того, что моя дочь была заплаканной, но он и его заставил.

В ночь «бракосочетания» он изнасиловал мою дочь трижды, душил ее и бил головой об стену. Обо всем знала семья этого мужчины. Потом, он подумал, что моя дочь «не чистая» и решил вернуть ее. Потом нас позвали домой и мы обо всем узнали».

Родные «жениха» принесли калым — полтора миллиона тенге. После того, как вскрылись все ужасы брачной ночи, сваты потребовали деньги обратно. Семья пострадавшей написали заявление, провела экспертизу. Однако, из-за недостатка улик, дело закрыли.

Мадина, мать пострадавшей: «Калым мы вернули сразу, они сами приехали за деньгами и перед нами считали их. Мы им сказали, что этот мужчина будет гнить в тюрьме, но, этот подонок сказал, что у него есть все доказательства, переписки и попросил нас сидеть тихо. Но, мы экспертизу провели через несколько дней. Там была какая-то женщина, она даже полностью не осмотрела тело моей дочери. Сказала, что ничего особо и нет. Но, у моей дочери на ногах и ягодицах были синяки, моя дочь постеснялась и не рассказала об этом на экспертизе. Мы об этом жалеем по сей день.

Второго июня мы написали заявление, я нашла адвокатов. Но, дело сразу закрыли. Нам правоохранители сказали, мол если это ее парень, то мы дело закроем. Также полицейские сказали, мол мою сестренку тоже украли и это нормально, мол, мы сами виноваты. Семья этого насильника и он сам поступили с моей дочерью, по-зверски. Я требую, чтобы их наказали с такой же жестокостью, как они поступили с моей дочерью».

Руководитель фонда «НемолчиKZ», куда обратилась мать девушки, говорит, что правоохранители не дали ход делу, не направили на экспертизу нижнее белье пострадавшей. Общественница обратилась к главе МВД, с просьбой взять громкое дело под личный контроль.

Дина Тансари, руководитель фонда «НемолчиKZ»: «Там еще есть такой вопиющий факт. Следователь получил от потерпевшей белье — это вещественное доказательство, это улика, на которой есть доказательство того, что ее насиловали. Почему-то это белье лежит в ящике следователя и следователь его никуда не направляет, он для себя решил, пользуясь своими внутренними убеждениями, что не обязательно направлять на экспертизу и достаточно выслушать мнение подозреваемого лица и тогда он примет такое решение правильно якобы, понимаете?»

Правозащитники уверены, к ответственности можно привлечь похитителя, его семью и людей, которые участвовали в краже девушки. Перед судом должны предстать и правоохранители, которые не разобравшись закрыли дело.

Евгений Яворский, адвокат: «Как правило, возбуждается по такой категории три статьи уголовного кодекса, это 120 статья УК РК «Изнасилование», 125 статья УК РК «Похищение человека», и 126 статья УК РК «Незаконное лишение свободы». Это довольно таки тяжкие статьи и, как правило, обычно в отношении человека, который совершил это или группа лиц, который совершил похищение, потому что, как правило, похищение происходит несколькими парнями. Если за изнасилование привлекут одного человека, то за похищение, как правило, группу лиц.

Если девочка утверждает, что никакого согласия не было, то следователь не имеет права так говорить, нужно писать в УСБ ДВД либо в коррупцию нашу».

Правоохранители продолжают настаивать — дело прекратили из-за отсутствия состава преступления. Действия своего коллеги-полицейского, в пресс-службе пока не прокомментировали.

«2 июня в Аль-Фарабийский отдел полиции Шымкента обратилась местная жительница с заявлением о том, что ее с целью женитьбы похитил знакомый. ​Факт зарегистрировали по статье «Незаконное лишение свободы». Согласно показаниям самой потерпевшей и других участников уголовного процесса, доводы о незаконном лишении свободы человека не нашли своего подтверждения. В этой связи, вынесено постановление о прекращении уголовного дела. С принятым решением районная прокуратура согласилась», — сообщили в пресс-службе ДП г. Шымкента.

Пострадавшая от интервью отказалась, говорит, больно вспоминать жуткие подробности. По ночам её мучают кошмары. Девушка признается, боится выходить из дома. После пережитого она пыталась покончить с собой.