Цифровой аппарат позволяет проводить сложные операции без разрезов во время инсультов и инфарктов.

Это устройство было установлено в инсультном центре, который будет открыт в ближайшее время, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Современное оборудование позволяет обеспечить качественное обслуживание. Этот аппарат будет способствовать спасению жизни многих пациентов. С помощью данного устройства можно проводить сложные операции и эмболизацию при заболеваниях головы, сердечно-сосудистой системы, гинекологии, онкологии. Такое устройство имеется в нескольких лечебных учреждениях города.

Главный врач городской больницы №2 Пернебеков Сарсен отмечает, что данный аппарат имеет много особенностей и большое преимущество.

«Данным аппаратом очень удобно проводить операции. Так как с помощью этого прибора мы проводим операцию без ножа. Благодаря этому облегчается реабилитационное лечение. Мы обучили медицинских специалистов проводить операции с помощью ангиографа. Сотрудники больницы готовы оперировать с устройством ангиографа», — сказал главный врач.

На сегодняшний день в составе больницы функционирует поликлиническое отделение, в котором прикреплено более 50 тысяч населения. Кроме того, родильное отделение оказывает перинатальную помощь II уровня. В настоящее время в больнице работают 258 врачей, 577 – средних медицинских работников, 192 – младшего медицинского персонала, 125 – другие сотрудники.