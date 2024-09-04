Прокуратура Шымкента восстановила права 3 915 пациентов на бесплатные лекарства

Прокуратура города Шымкента провела тщательную проверку законности обеспечения бесплатными лекарственными средствами в медицинских учреждениях города.
В результате проверки было выявлено, что почти 4 тысячи пациентов, находящихся на диспансерном учете в 12 городских поликлиниках, не получали положенные им государством бесплатные медикаменты.
В результате надзорного мероприятия 3915 пациентов наконец были обеспечены необходимыми лекарствами.
Прокуратура приняла строгие меры: 12 главных врачей медицинских учреждений были привлечены к административной ответственности по статье 426 кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан за нарушение правил фармацевтической деятельности и обращения лекарственных средств и медицинских изделий.
Общая сумма наложенных штрафов составила более 2 миллионов тенге.
Дополнительно, к дисциплинарной ответственности были привлечены 108 медицинских работников, допустивших серьезные упущения в своей работе.
Работа в данном направлении продолжается с целью обеспечить соблюдение законных прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи и лекарственных средств.
Прокуратура намерена усилить контроль за деятельностью медицинских учреждений, чтобы исключить повторение подобных нарушений в будущем.
Обеспечение гарантированного доступа к лекарствам и качественной медицинской помощи — это важнейшее условие поддержания здоровья населения.
Прокуратура продолжит следить за тем, чтобы права граждан на медицинское обслуживание соблюдались в полной мере.
В ходе дальнейших мероприятий прокуратура будет тесно сотрудничать с медицинскими учреждениями и другими государственными органами, чтобы добиться полного выполнения требований законодательства и обеспечить высокий уровень медицинского обслуживания для всех жителей города.