Из-за резкой смены погоды в Шымкенте растет число пациентов с инсультом

Похолодание прибавляет работы врачам-неврологам. В стационары Шымкента поступает все больше пациентов с болезнями сосудов. Из-за перепадов температуры медики фиксируют увеличение числа инсультов. Как защититься тем кто страдает давлением, а тем, кто не болел, правильно распознать признаки надвигающейся болезни, объяснили врачи-неврологи.

Этот мужчина приехал из Алматы в Шымкент по делам. Несколько дней его беспокоила сильная головная боль. В реанимацию 35-летнего мужчину доставили без сознания, где он провел неделю. Оказалось, что у мужчины случился инсульт.

«У меня болела голова, не знаю что случилось. Я потерял сознание, сейчас мне сложно говорить. Я ничего не помню», — рассказывает больной.

Врачи говорят, при поступлении у пациента зашкаливало давление. Сейчас он находится в сознании, впереди — большой курс восстановления.

«Он поступил к нам уже в тяжелом состоянии, был без сознания. Сейчас он восстанавливается. Он перенес ишемический инсульт, после этого случился инсульт геморрагический. Это смешанный вид инсульта», — говорит Руслан Тастанбеков, заведующий инсультным центром.

Врачи говорят, когда только возникают болезни сосудов, они всегда подают сигналы. Главное, их не пропустить. Чем раньше пациент обратится за медицинской помощью, тем выше шансы не оказаться на больничной койке инсультного отделения. В период межсезонья тем, у кого есть хронические заболевания, стоит чаще измерять давление. По словам врачей, многие пациенты не чувствуют повышения, поэтому контроль должен быть всегда.

«У пациентов меняется давление, в летние месяцы количество поступивших с диагнозом инсульт увеличилось на 30%, осенью на 50% больше», — говорит Руслан Тастанбеков, заведующий инсультным центром.

В распоряжении специалистов есть автоматизированная диагностика ишемического и геморрагического инсульта Cerebra. Врачи успешно используют искусственный интеллект в лечении неврологических заболеваний.