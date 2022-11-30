В Шымкенте открылись 10 частных клиник

Такое количество медицинских учреждений открылись за последние 4 года.

Частные поликлиники помогли разгрузить государственные больницы на 20%. Суммарно 10 поликлиник в рамках ОСМС бесплатно оказывают помощь 214 тысячам человек, передает корреспондент OTYRAR.

Кроме того, в Шымкенте оказывают медпомощь, используя инновационные технологии. Совсем недавно в мегаполисе распахнул свои двери Центр ядерной медицины, где могут диагностировать и лечить онкозаболевания на ранних стадиях.

Также недавно в стенах городской больницы №2 впервые провели трансплантацию печени от трупного донора. Сейчас там же проводят стентирование сердца и оперативную диагностику — коронароангиографию, которая помогает точно выявить ишемию на ранней стадии.

По итогам года шымкентские медики провели 402 операции на сердце, 12 на печень и 5 на почки.

До 2025 года в южном мегаполисе построят родильный дом, отвечающий международным стандартам, 6 медицинских центров и современную студенческую клинику на 800 человек.