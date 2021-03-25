Первый заместитель городского акима Шынгыс Мукан назвал информацию о масштабных тратах на Наурыз — недостоверной.

По словам руководителя управления культуры, развития языков, архивов Ханзада Есенова, 572 млн тенге выделены на все культурно-массовые мероприятия до конца этого года. А на празднование Наурыза было потрачено 213 млн тенге.

Шынгыс МУКАН, первый заместитель акима г. Шымкента:» Вопрос финансирования празднования Наурыз обсуждался на сессии городского маслихата. Деньги на счет управления культуры поступят только в апреле. Сейчас все, кто был задействован будут сдавать отчеты. Деньги выделены из бюджета, поэтому каждый тиын будет на контроле. После проведения любого мероприятия проходят проверки. Финансовые, есть правоохранительные органы.

Что касается Наурыз-Айтыса, который проходил в Шымкенте два дня, на него было выделено свыше 21 миллион тенге. В его рамках прошли конкурсы акынов «Мушайра». В эту сумму также входит и оплата командировочных, и техническое обеспечение.

Шынар Оразова