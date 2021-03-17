В социальных сетях появилась видео, на кадрах которого автомашина Toyota Land Cruiser едет задом наперед.

Ее сопровождают два внедорожника, пассажир одного из них снимает происходящее на видео.

А уже потом раздаются выстрелы и крики «Братва!».

В ДП Шымкента прокомментировали происшествие.

-Данный видеоматериал был изучен сотрудниками Департамента полиции города Шымкент. По нему начата проверка. В ходе проверки в отношении водителя автомобиля марки «Тойота Лэнд Крузер», который 6 марта 2021 года нарушил правила дорожного движения составлены два административных протокола по статьям 606 ч. 1 (Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения) и 595 ч. 2 (Движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены) КоАП РК.

Все участники, которые запечатлены в указанном видео, устанавливаются.

Также установлены личности всех стрелявших в воздух из неустановленного оружия. Пострадавших нет.

По факту начато досудебное расследование по статье 293 ч.3 п.2 УК РК. По окончанию проверки действиям каждого участника будет дана правовая оценка, — сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Шымкент.

Департамент полиции города Шымкент просит всех жителей города сообщать и отправлять на официальные страницы в социальных сетях Департамента полиции зафиксированные видео (фото) с правонарушениями. Соответственно нами будут приняты меры в отношении фактов нарушений.

Призываем всех участников дорожного движения проявлять бдительность, а также неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.