В Туркестанской области стреляли в заместителя акима Толебийского района, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

В настоящий момент проводится полиция проводит расследование. «Происшествие было зарегистрировано в ЕРДР. Проводится досудебное расследование. Сотрудники органов внутренних дел устанавливают личности подозреваемых и принимают меры по задержанию этих лиц. Их несколько человек. Заместитель акима, женщина, сильно не пострадала», — сообщила руководитель пресс-службы ДП Туркестанской области Салтанат Каракозова.

По неофициальным данным, со слов соседей, нападение произошло во время обеденного перерыва около дома пострадавшей. На звук выстрелов вышли соседи и спугнули нападавших. Известно, что пострадавшая заместитель акима работает в этой должности около 7 лет.