Трагический инцидент произошел 26 марта.
Обгоревшее тело нашли пожарные во время тушения загоревшегося автомобиля.
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В 20:48 в жилом массиве Сайрам (Каратауский район) вдоль улицы Аль-Фараби б/н, загорелся автомобиль марки «Тойота Камри 35». Пожар локализован в 21:02, ликвидирован в 21:24.
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На месте пожара обнаружен обгоревший труп мужчины 1985 г.р.
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Причина возгорания авто устанавливается. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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«Выезжали 9 сотрудников и 2 ед. техники ДЧС, 2 сотрудника ИПЛ (испытательная пожарная лаборатория)»,— сообщили в группе по связям с общественностью ДЧС г. Шымкента.
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Чей труп найден в сгоревшей машине, владельца или другого человека, установить без генетической экспертизы вряд ли получится: тело слишком сильно обгорело.
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Обычно в таких случаях требуется помощь генетиков.
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Версий может быть несколько, в том числе и с криминальным подтекстом.