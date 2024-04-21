Автомобиль BMW сгорел дотла в Шымкенте

Иномарка подъехала к пересечению улиц Назарбаева и Шаяхметова, когда из-под капота начали вырываться языки пламени.

По предварительной информации, за рулем была женщина, она успела остановиться и выйти из горящего автомобиля.

Происшествие собрало немало прохожих, которые снимали происходящее на телефоны. Очевидцы позвонили в пожарную службу.

«Прибывшие пожарные расчеты в количестве 12 человек и двух единиц техники ввели стволы с пеной на тушение и охлаждение конструкций автомобиля, ликвидировали возгорание», — говорится в сообщении ДЧС Шымкента.

Однако несмотря на все усилия пожарных, автомобиль сгорел дотла.

Происшествие обошлось без пострадавших. Cyммa мaтepиaльнoгo yщepбa ycтaнaвливaeтcя.

Дознаватели сейчас пытаются установить причины возгорания, не исключено, что автомобиль загорелся из-за короткого замыкания.