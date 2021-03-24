По результатам ПЦР-анализа, из 20 граждан РК, прилетевших 22 марта без справок, у двоих пассажиров выявлена коронавирусная инфекция. Из них, один пассажир прибыл рейсом Мале – Алматы, другой — Минск – Нур-Султан.

23 марта 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 30 международных авиарейсов из Республики Кореи, Индии, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, Украины, Российской Федерации, Узбекистана и Кыргызстана.

Из 4 398 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 4 366 человек, без справок прибыли 32 гражданина РК.

В аэропорт Алматы – 17 рейсов, 2 734 пассажира, со справками — 2 707, без справок — 27;

в аэропорт Шымкента – 7 рейсов, 609 пассажиров, все со справками;

в аэропорт Нур-Султана – 3 рейса, 474 пассажира, со справками — 469, без справок — 5;

в аэропорт Актау – 2 рейса, прибыли 339 пассажиров, все со справками;

в аэропорт Костаная – 1 рейс, 242 пассажира, все со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.