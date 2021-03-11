Виктории Бекк, девочке, которая борется с раком крови, турецкие врачи поставили еще один диагноз — гепатит С.

Вполне возможно, что этот возбудитель 8-летней пациентке занесли вместе с капельницами и уколами, которые девочке из Туркестанской области делают ежедневно, на протяжении двух лет.

Сейчас девочка находится на лечении в Турции, казахстанские врачи перед страшной болезнью оказались бессильны. Помочь Вике вызвались турецкие доктор, они говорят, что хотя и потеряно много времени, шанс на выздоровление у девочки есть. Однако без помощи неравнодушных казахстанцев, ни о каком продолжении лечения речи не может быть.

«С вашей помощью нам удалось собрать 34 тысячи долларов и увезти в Турцию, Викуля проходит лечение, мы уже заплатили 18 тысяч долларов и это только за месяц, впереди пересадка костного мозга, также анализы показали что у Викули гепатит С. Прошу всех неравнодушных молю о помощи, оплатить лечение она очень хочет жить, она очень сильная», — говорит Наталья БЕКК, мама Вики.

У Вики — страшный диагноз — острый лимфобластный лейкоз, или рак крови. С болезнью малышка борется второй год. Рак продолжает стремительно прогрессировать. Родители малышки не теряют надежды, и делают все что в их силах, чтобы помочь своему ребенку.

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