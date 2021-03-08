За жизнь 8-летней Виктории Бекк из Туркестанской области боролись турецкие врачи.

Девочка нуждалась в срочной пересадке костного мозга. Ее планировали провести второго апреля.

У Вики был страшный диагноз — острый лимфобластный лейкоз, или рак крови. С болезнью малышка боролась второй год.

Рак продолжал стремительно прогрессировать. Но родители малышки не теряли надежды, и делали все что в их силах, чтобы помочь своему ребенку.

Коллектив ТК «Отырар» и газеты «РАБАТ» выражает соболезнование родным и близким.