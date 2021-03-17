Диагноз острый лимфобластный лейкоз или рак крови в 11 лет для Илоны и ее родных прозвучал как гром среди ясного неба.

С болезнью девочка борется долгих шесть лет.

За эти годы Илона прошла десятки химиотерапий, болезнь переходила в ремиссию, но не надолго — у девочки было уже 3 рецидива. Химиотерапия не дает результатов, Илоне требуется пересадка костного мозга.

«Мы неоднократно лечились, в Алматы лежали, это уже третий рецидив, и наши казахстанские врачи не могут нас вылечить, и мы были вынуждены обратиться в Турецкую клинику, где нам обещают провести трансплантацию костного мозга. У нас не проводится трансплантация от не родственного донора, а своих родственных доноров которые бы подошли у нас нет», — говорит Елена АНДРЕЕВА, мама Илоны.

У Илоны держится высокая температура, падают показатели анализов, периодически мучают нестерпимые боли. Илоне готовы помочь турецкие доктора. Семья смогла собрать деньги только на перелет и проживание. На диагностику, два курса химиотерапии и операцию требуется больше 100 тысяч долларов.

«Сама пересадка стоит 88 тысяч, 35 тысяч это два курса химиотерапии и 5,5 тысяч долларов это стоит диагностика. Вот такие суммы большие, в нашей семье таких финансов, конечно же, нет, поэтому мы вынуждены обратиться к людям за помощью, чтобы добрые сердечки откликнулись и помогли нам», — говорит Елена АНДРЕЕВА, мама Илоны.

Несмотря на коварную болезнь, Илона обучается в вечерней школе, общается с одноклассниками, мечтает поступить в университет.

«В последний раз прошло очень сложно лечение, была кома, был инсульт, врачи уже не давали надежд. Поддержка идет от большого количества людей, они верят, звонят, дают надежду на светлое будущее», — говорит Илона.

Этим утром Илона с мамой вылетели в турецкую клинику. Родные девочки не теряют надежду увидеть своего ребенка здоровым. Помочь Илоне может каждый из нас.