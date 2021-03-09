8 марта 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 20 международных авиарейсов из ОАЭ, Турции, Российской Федерации, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана.

Из 2 565 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 2 464 человек, без справок прибыло 101 гражданин РК.

В том числе:

в аэропорт Алматы – 12 рейсов, 1 544 пассажира, со справками — 1 468, без справок — 76;

в аэропорт Нур-Султан – 4 рейса, 456 пассажира, со справками — 439, без справок — 17;

в аэропорт Актау – 3 рейса, 441 пассажир, со справками — 433, без справок — 8;

в аэропорт Шымкента – 1 рейс, все 124 пассажира со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

Данные о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана за 7 марта 2021 года.

По результатам ПЦР-анализа, из 984 граждан РК, прилетевших без справок, у троих пассажиров выявлена коронавирусная инфекция.

Из них, два пассажира прибыли рейсом Шарм-эль-Шейх – Нур-Султан, один пассажир – рейсом Франкфурт — Нур-Султан.