Участницы не только города, но и сельских округов соревновались в волейболе, перетягивании каната, шашках и шекем тас. А за интересным спортивным состязанием наблюдали представители городских ветеранских организаций и неправительственных организаций и журналисты.

По волейболу команда «Ак әжелер» г. Арыс заняла 1 место, 2 место — команда «Айпара Ана» Акдалинского сельского округа, 3 место — команда бабушек Монтайтасского района «Укилим-ай». А на соревновании по перетягиванию каната никто не сравнился с бабушкам из Монтайтаса. В данном конкурсе апашки г. Арыс заняли 2 место, а акдалинские бабушки — 3 место. 1 место заняла Арысская апа Шахапова Мадина, 2 место — Абишова Ажар из Акдалинского сельского оркуга, 3 место досталось Мауленовой Ултуар из Байыркума. Кроме того, в конкурсе по армрестлингу 1 место заняла Карабасова Айымкоз (г. Арыс), 2 место — Таласова Бибайша (Жидели). 3 место присуждено Карынбаевой Куляш (Акдала). В шашечной игре победу одержала Мусалиева Арафа из города Арыс, второе место заняла акдалинская Киизбаева Индира. Третье место досталось Рыскуль Аманбековой, которая защищала честь села Монтайтас.

Участники соревнований выразили благодарность организаторам, которые провели мероприятие на высоком уровне. По итогам конкурса победителям были вручены медали, кубки и специальные благодарственные письма.