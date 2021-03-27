Сегодня в Енбекшинском районе прошел массовый субботник.

Всего на мероприятие вышли около 8 тысяч жителей района и сотрудников акимата. Ими была очищена от мусора зеленая зона вдоль дворов многоэтажных домов и внутриквартальных улиц, пешеходные дорожки. Также было высажено 3500 саженцев деревьев во дворах многоэтажных домов и улиц, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Всего в этот день очищены 32 улицы, 4200 метров тротуаров и 17,4 километра ирригационных систем, вывезено около 5 тысяч кубометров мусора. Всего в работе было задействовано 22 единицы спецтехники.