4 марта 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 20 международных авиарейсов из Германии, ОАЭ, Египта, Мальдивской Республики, Испании, Венгрии, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

Из 2 621 авиапассажира справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 2 108 человек, без справок прибыло 513 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт Алматы – 11 рейсов, 1 412 пассажиров, со справками – 1 100, без справок — 312;

в аэропорт Нур-Султана – 6 рейсов, 995 пассажиров, со справками — 794, без справок — 201;

в аэропорт Уральска – 1 рейс, 67 пассажиров, все со справками;

в аэропорт Костаная – 1 рейс, прибыло 3 пассажира, все со справками;

в аэропорт Шымкента – 1 рейс, прибыло 144 пассажира, все со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

Данные о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана за 3 марта 2021 года.

По результатам ПЦР-анализа, у всех 356 граждан РК тестирование показало отрицательный результат.