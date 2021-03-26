25 марта 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 33 международных авиарейса из Германии, Испании, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Российской Федерации, Узбекистана, Украины и Кыргызстана.

Из 4 423 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 4 404 человек, без справок прибыли 19 граждан РК.

В аэропорт Алматы – 13 рейсов, 1 959 пассажиров, со справками – 1 944, без справок — 15;

в аэропорт Нур-Султана – 6 рейсов, 1 273 пассажира, со справками – 1 269, без справок — 4;

в аэропорт Шымкента – 8 рейсов, 906 пассажиров, все со справками;

в аэропорт Костаная – 2 рейса, прибыли 5 пассажиров, все со справками;

в аэропорт Актау – 1 рейс, прибыли 148 пассажиров, все со справками;

в аэропорт Атырау – 1 рейс, прибыли 129 пассажиров, все со справками;

в аэропорт Караганды – 1 рейс, прибыли 2 пассажира, все со справками;

в аэропорт Усть-Каменогорска – 1 рейс, 1 пассажир, со справкой.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

Данные о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана за 24 марта 2021 года.

По результатам ПЦР-анализа, у всех 43 граждан РК тестирование показало отрицательный результат.